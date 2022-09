Il voto cattolico tornerà, ma per adesso non esiste

A due giorni dai risultati elettorali, il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, segnala in una Dichiarazione ufficiale che “purtroppo, dobbiamo registrare con preoccupazione il crescente astensionismo, che ha caratterizzato questa tornata elettorale, raggiungendo livelli mai visti in passato. E’ il sintomo di un disagio che non può essere archiviato con superficialità e che deve invece essere ascoltato. Per questo, rinnoviamo con ancora maggiore convinzione l’invito a ‘essere protagonisti del futuro’, nella consapevolezza che sia necessario ricostruire un tessuto di relazioni umane, di cui anche la politica non può fare a meno”. La Chiesa, aggiunge, “continuerà a indicare, con severità se occorre, il bene comune e non l’interesse personale, la difesa dei diritti inviolabili della persona e della comunità” e “da parte sua, nel rispetto delle dinamiche democratiche e nella distinzione dei ruoli, non farà mancare il proprio contributo per la promozione di una società più giusta e inclusiva”. E’ la voce della Chiesa italiana, che già alla vigilia del voto s’era espressa indicando le priorità del futuro governo e suggerendo una sorta di criterio utile a scegliere nel segreto dell’urna. Ma i cattolici, cosa hanno votato? E’ la domanda che torna a ogni appuntamento elettorale, soprattutto dopo la fine della storia democristiana, e che quasi sempre ha la stessa risposta. “Da tempo il comportamento di voto dei cattolici va di pari passo con l’orientamento politico della maggioranza degli italiani: nel 2018 il più votato era il M5s tra chi andava a messa tutte le domeniche. Nel 2019 il primo partito votato dai cattolici praticanti era la Lega. La fede come la politica è un frammento di identità che non comunica con gli altri”, ha detto ad Avvenire Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos.

