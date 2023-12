Com'è largo il Tevere

In una conversazione non smentita, la premier ha detto che “su Gaza la Chiesa mi è contro”. Ma quale Chiesa? La Cei? Il Vaticano? Il Papa? I punti veri d'attrito sono su migranti, autonomia, povertà

L’Italia e la Chiesa, ne discuteva già Machiavelli mezzo millennio fa. Un legame inscindibile e unico, che spesso altrove non capiscono o capiscono fin troppo. Tutta la storia italiana è segnata dal rapporto fra il trono e l’altare, il padre del “Principe” scrisse appunto che la “cagione della rovina nostra” è che “la Chiesa ha tenuto e tiene questa provincia divisa”. Quindi nell’Ottocento, le minacce di scomunica e le scomuniche poi davvero comminate, la risolutezza del “re Galantuomo” Vittorio Emanuele II con i suoi “me ne fotto” davanti alle intemerate clericali che gli promettevano la dannazione eterna se avesse sottoposto i preti al giudizio dei tribunali statali anziché di quelli religiosi. Perfino Mussolini, che prima di diventare duce del fascismo non si fece troppe remore a definire la Chiesa un “grande cadavere” e a bollare i preti come “sudici cani rognosi”. Fino a epoche più recenti, il “Vatican taliban” radicale contro le ingerenze della Conferenza episcopale italiana negli affari interni italiani, i referendum sulla bioetica, il ruinismo, il collateralismo. Insomma, il paniere è ricco e la storia nota.