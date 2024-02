Il grande freddo tra cristiani ed ebrei

Ieri mattina, l’ambasciata israeliana presso la Santa Sede ha diffuso un nuovo comunicato che tenta di gettare acqua sul fuoco dopo la precedente Nota con cui di definiva “deplorabile” quanto detto il giorno prima dal cardinale segretario di stato, Pietro Parolin, sfiorando l’incidente diplomatico. Parolin aveva espresso pubblicamente la sua perplessità per la “carneficina” in corso, sottolineando che “il diritto alla difesa non giustifica trentamila morti”. L’ambasciata ha spiegato che il testo diffuso in italiano era in realtà una traduzione dell’originale inglese e che “la parola ‘deplorevole’ (regrettable nell’originale, ndr) poteva anche essere tradotta in modo più preciso con ‘sfortunata’”. Un mezzo passo indietro che non cambia la sostanza di un rapporto sempre più complicato fra la Santa Sede e Israele. E’ sbagliato però ridurre tutto all’atteggiamento prudente del Vaticano all’indomani del pogrom del 7 ottobre, che comunque ha peggiorato le cose: la tensione si avvertiva da ben prima, almeno da quando si era insediato il governo formato da Benjamin Netanyahu con il vitale sostegno della destra religiosa. Già l’anno scorso, il patriarca latino di Gerusalemme, mons. Pierbattista Pizzaballa (poi cardinale) – non certo un pasdaran anti israeliano – denunciava “il sempre più diffuso clima di odio anticristiano”: “Le violenze contro i nostri luoghi e simboli cristiani sono solo una delle espressioni della violenza più diffusa che caratterizza questo nostro tempo, che è presente ovunque. La politica, anziché sforzarsi di cercare vie di unità e il bene comune, sembra volerci fare precipitare in un vortice di sempre maggiore divisione, su tutto: tra israeliani da una parte e palestinesi dall’altra, ma anche tra israeliani fra loro e palestinesi tra loro, ed è sempre più incapace di una visione che crei prospettive e futuro. Anche a livello religioso il sospetto, gli stereotipi e i pregiudizi sembrano avere la voce più potente, in questo momento”.

