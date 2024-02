"215 bambini sepolti in una chiesa cattolica canadese". Dopo due anni, non è stato trovato neanche un osso

La prima che parlò di tombe coperte, aggiusta il tiro: "Anomalie forse dovute al movimento delle radici". Nel frattempo, sono state date alle fiamme o profanate novantasei chiese in tutto il paese

Alla fine di maggio del 2021, un gruppo indigeno canadese della Columbia britannica aveva convocato i media per comunicare il ritrovamento dei resti sepolti di 215 bambini indigeni nei dintorni di un collegio cattolico, la Kamloops Indian Residential School. Il ritrovamento – si sottolineò – era stato reso possibile dalle esplorazioni di un georadar, sfruttando le onde elettromagnetiche ed evitando così scavi. Lo choc fu enorme, anche perché quel collegio (Kamploos) per un certo periodo era stato il più grande del Canada, fino alla chiusura dopo che nel 1969 il controllo era passato allo stato. Il New York Times definì la vicenda “una storia orribile”. A due anni e mezzo da allora, però, nessun corpo è stato ritrovato. Neanche un osso.