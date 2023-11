Il Canada pensava di essere il paradiso. Il risveglio antisemita

Il paese di Cohen, Bellow e Richler è sconvolto da alcuni episodi che hanno colpito diverse città. Come siamo arrivati qui? In primo luogo le politiche di multiculturalismo approvate da Pierre Trudeau negli anni ’70

Saul Bellow è nato in Canada, come il romanziere Mordecai Richler e il musicista Leonard Cohen. Un paradiso di libertà e pluralismo, mai un attacco, non certo scenari francesi. Fino al 7 ottobre di Hamas, quando la comunità ebraica canadese – la terza più grande al di fuori di Israele dopo Stati Uniti e Francia – ha registrato un numero scioccante di episodi di antisemitismo. Vandalizzata una libreria della catena Indigo a Toronto, dove hanno appeso manifesti con una foto dell’amministratore delegato Heather Reisman con la didascalia “Finanziare il genocidio”. A Montreal, la città di Barney Panofsky, hanno sparato contro una sinagoga e due scuole ebraiche e una sinagoga è stata colpita con bombe incendiarie. A Toronto, la comunità ha denunciato l’abbattimento di mezuzah, stelle di David intrise di sangue sulle case ebraiche e su una scuola, attacchi fuori dai centri comunitari. A Mississauga, la settima città del Canada, un medico ebreo ha ricevuto minacce di morte. Nell’Ontario, una lettera minacciosa è stata affissa all’abitazione di una famiglia ebrea.