Ebrei e cattolici non sono mai così lontani

"C’è un problema di teologia regredita e di incomprensione sostanziale", ha detto il rabbino capo di Roma, Riccardo Di Segni, intervenendo alla 35esima Giornata per l’approfondimento e lo sviluppo del dialogo tra cattolici ed ebrei che ha avuto luogo mercoledì all’Università Gregoriana. “Sono stati fatti molti passi indietro nel dialogo ed è necessario riprendere il filo del discorso”, ha aggiunto, sottolineando che la situazione è precipitata dopo le reazioni cattoliche al massacro perpetrato da Hamas e alleati lo scorso 7 ottobre. Dal Papa in giù, si è avuto “un miscuglio di dichiarazioni politiche e religiose che ci hanno reso perplessi e offesi”, ha aggiunto, spiegando che “c’è la preghiera per la pace, ma non avete il monopolio della pace. La pace la vogliamo tutti, ma dipende da quale. La pace non può prescindere dalla sconfitta di Hamas perché chi fa il male deve essere sconfitto, come accade con i nazisti nel 1945. E non si può accettare l’idea che la guerra sia di per sé una sconfitta per tutti. Questo non autorizza qualsiasi cosa, ma non si può mettere sullo stesso piano chi soffre un abuso incredibile e chi cerca di eliminare l’origine e la ripetizione di questo abuso”.



