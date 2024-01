Papa Francesco cede al luogo comune delle armi

Durante la trasmissione di Fabio Fazio, il Pontefice ha ripetuto che “dietro alle guerre ci sono i fabbricanti di armi”. Si tratta di un luogo comune diffuso quanto fuorviante perché inverte il nesso logico tra causa ed effetto. Peraltro, identificare la causa dei conflitti in un interesse industriale specifico finisce col trascurare la difficile ricerca delle cause dei conflitti, che è poi l’operazione necessaria per cercare di risolverli. L’equilibrio di potenza tra gli stati e le coalizioni è la condizione per avviare processi di pacificazione non utopistici, ai quali possono seguire anche intese per il reciproco disarmo. Pensare che il disarmo possa precedere il raggiungimento di un equilibrio non è solo illogico, è anche l’indicazione di una strada illusoria che non porta da nessuna parte.

