I vescovi ucraini avvertono il Papa: “Attento a non fare il gioco di Mosca”

Questa mattina, per quasi due ore, il Papa ha incontrato i vescovi del Sinodo della Chiesa greco-catolica ucraina. Francesco ha aperto la riunione con un’ora di anticipo “al fine di avere la possibilità di una conversazione più prolungata”. In effetti di temi da discutere ce n’erano parecchi, soprattutto dopo l’incidente causato dalle parole a braccio del Papa rivolte a fine agosto ai giovani cattolici russi, esortati a farsi custodi della grande eredità russa che si è manifestata anche attraverso Pietro e Caterina II, non proprio fini cultori dell’identità ucraina. Non è un caso dunque che al termine dell’udienza, l’arcivescovo maggiore di Kyiv, Sviatoslav Shevchuk, abbia detto che “questo incontro è stato un momento di ascolto reciproco nonché un’opportunità di dialogo diretto e sincero”. I vescovi del Sinodo hanno spiegato a Francesco che “alcune dichiarazioni e gesti della Santa Sede e in particolare di Sua Santità risultano dolorosi e difficili da comprendere per il popolo ucraino, che in questi istanti sta lottando e sanguina per preservare la propria dignità e indipendenza”. Tra l’altro, hanno sottolineato i presuli ucraini, “le incomprensioni sorte tra l’Ucraina e il Vaticano vengono sfruttate dalla propaganda russa per giustificare, promuovere e sostenere l’ideologia omicida del mondo russo”.

