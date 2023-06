L'orgoglioso prete ambrosiano. Vita e opere di Mario Delpini

Quando, al principio dell’estate del 2017, il cardinale Angelo Scola diede lettura della missiva con cui il nunzio apostolico annunciava che il suo successore, per volontà papale, sarebbe stato Mario Delpini, vicario generale della diocesi ambrosiana e vescovo ausiliare, il parterre de roi convenuto in arcivescovado per udire la notizia scattò in un applauso. Si fa sempre così, sia quando non si sa chi sia il prescelto sia nei casi (non rari) in cui il subentrante sia ben noto e poco apprezzato da chi ne ha sperimentato carattere, idee, punti di vista sul destino della Chiesa e del mondo. Delpini lo conoscevano tutti, dopo l’arcivescovo c’era lui, in ordine gerarchico. E lui sembrò farsi piccolo piccolo mentre Scola lo chiamava accanto a sé. Si fece apparentemente serio e dopo i ringraziamenti di rito “per gli elogi”, disse: “Io sento la mia inadeguatezza e questo già si vede dal nome. I vescovi di Milano hanno tutti nomi solenni, a partire da Angelo... Dionigi... Carlo Maria... Giovanni... Giovanni Battista... Alfredo Ildefonso... Ecco ora voi direte, Mario che nome è? Un po’ banale e già si capisce, però è quello che mi hanno dato mio papà e mia mamma e non è che si possa discutere. La mia inadeguatezza, poi, è una valutazione molto condivisa, tutta la mia vita è stata qui a Milano, tutti mi conoscono e si saranno fatti un’idea. Penso che dicano, come io penso, che sono un brav’uomo, ma arcivescovo di Milano... sarò all’altezza?”.

