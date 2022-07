Occorre andare oltre il dibattito sul salario minimo e il reddito di cittadinanza, dice Carrón

E' maturata anche in Italia la coscienza del legame tra scuola e occupazione, nonostante le opposizioni. La riflessione del teologo ed ex presidente della Fraternità Comunione e Liberazione

C’è una questione centrale nel nostro paese, che la discussione sul salario minimo, sul reddito di cittadinanza, sulla mancanza di manodopera per certe occupazioni che va paradossalmente di pari passo con percentuali preoccupanti di disoccupazione giovanile hanno riportato all’attenzione dell’opinione pubblica, ed è la questione del lavoro. E’ maturata, finalmente, negli ultimi anni anche in Italia pur dovendo affrontare ancora opposizioni ideologiche, la coscienza dello stretto legame necessario tra scuola e lavoro. Altri paesi europei hanno da anni impostato il loro sistema educativo investendo su questo rapporto e hanno infatti percentuali di disoccupazione giovanile quasi fisiologiche.

Don Julián Carrón, teologo e docente all’università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è intervenuto sul tema durante il convegno “Educazione e realtà” di inaugurazione della mostra “Alleanza scuola lavoro. Non è mai troppo tardi”, promossa dalla fondazione Costruiamo il Futuro ed esposta nell’Ateneo milanese alla fine del mese di maggio. Ecco di seguito una sintesi del suo contributo.