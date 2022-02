Non si cercava la verità, solo lo scalpo del vecchio Papa

Le reazioni alla lettera di Benedetto XVI in cui rispondeva alle accuse mossegli nel Rapporto sugli abusi da parte di chierici nella diocesi di Monaco e Frisinga (quattro casi di presunte coperture tra il 1977 e il 1982, quando Ratzinger era lì arcivescovo) rivelano molto sulla campagna che da qualche tempo è in atto nei confronti del Papa emerito. A essergli imputata, scrive Repubblica, è “la scelta di redigere un testo spiritualizzante, in un quadro escatologico sulle soglie dell’ultimo miglio della sua lunga e intensa esistenza”. Un testo che “non ha colpito positivamente quel mondo tedesco che chiedeva sì delle scuse ma ben circostanziate, punto per punto”. E si citano le richieste del cardinale Reinhard Marx – che “ha portato il Papa emerito a uscire allo scoperto” –, capofila degli indignati nonostante pure lui sia citato (e non per fatti di quarant’anni fa) nel rapporto bavarese. Al gesuita tedesco Hans Zollner, psicologo definito uno “dei maggiori esperti mondiali nel campo della salvaguardia e della prevenzione degli abusi sessuali”, l’escatologia non interessa: “Chiedete alle vittime se della lettera di Ratzinger sono contente oppure no”, salvo ricordare tra parentesi l’ovvio, ossia che uno psicologo dell’Università Gregoriana non è, fino a prova contraria, “il giudice del Papa emerito”.

