Se la Chiesa vira a sinistra

Le timeline di Twitter e i post sugli altri social network traboccavano di citazioni dell’omelia del cardinale Matteo Zuppi, tenuta davanti alle massime cariche dello stato, in occasione dei funerali solenni di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo. Fedeli devoti e atei convinti, femministe e pie donne, lodavano le parole del porporato arcivescovo di Bologna scandite dal pulpito della basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, a Roma, davanti al feretro di un uomo per bene. Salvare l’eredità di Sassoli, rendere testimonianza della sua esperienza di operaio per il bene comune, recuperare quel portato di azione e valori che ne hanno segnato la vita e il suo essere cattolico. Poche settimane dopo, addirittura il fondatore della Comunità di Sant’Egidio, Andrea Riccardi, veniva lanciato come possibile candidato del centrosinistra nella partita per il Quirinale. Il tutto nel distacco, chissà quanto riflessivo, della Chiesa italiana che – come ha scritto su Repubblica un acuto osservatore come Alberto Melloni, “sa riconoscere con generosità il valore morale dei propri uomini migliori solo da morti o accettare di vederli ridotti a bandiera”.

