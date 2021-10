La Francia chiede alla chiesa di abolire il segreto della confessione. Parla Redeker

Il rapporto francese sugli abusi dei sacerdoti è l’occasione per colpire la Chiesa cattolica alle fondamenta. La commissione indipendente autrice del rapporto Sauvé chiede di abolire il segreto confessionale, il presidente della Conferenza episcopale francese Éric de Moulins-Beaufort parla di “orrore e costernazione” mentre il ministro dell’Interno Gérald Darmanin lo convoca ricordandogli che “i sacerdoti non possono considerarsi al di sopra della legge” e il portavoce del governo Gabriel Attal dice alla Chiesa che “nulla è più forte delle leggi della Repubblica”. Sul Figaro, il medievista e filosofo della Sorbona Rémi Brague parla di un attacco mai visto prima al segreto della confessione e dice: “Potrebbe portare alla generalizzazione e all’obbligo della confessione pubblica, come nella Cina di Mao. Abbiamo già, in alcuni casi estremi del movimento woke negli Stati Uniti cerimonie penitenziali in cui chi ha torto di essere del colore sbagliato, o del sesso sbagliato, deve ‘scusarsi’”. Brague ricorda poi: “Fu in nome della sua coscienza che Franz Jägerstätter rifiutò di servire sotto Hitler e fu giustiziato, come viene raccontato nel magnifico film di Terrence Malick, ‘A Hidden Life’. Al contrario, è invocando la superiorità delle leggi statali che gli imputati dei processi di Norimberga si sono difesi”.

