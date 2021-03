Il Papa non può smentire se stesso

“La Chiesa non dispone, né può disporre, del potere di benedire unioni di persone dello stesso sesso nel senso sopra inteso. Il Sommo Pontefice Francesco, nel corso di un’udienza concessa al sottoscritto segretario di questa Congregazione, è stato informato e ha dato il suo assenso alla pubblicazione del suddetto responsum ad dubium, con annessa Nota esplicativa”. E’ importante ricordare questo passaggio contenuto nel comunicato con cui la Santa Sede, lo scorso 15 marzo, ha chiarito che non è consentita la benedizione delle coppie omosessuali. Due le firme in calce, quella del prefetto della congregazione per la Dottrina della fede, il cardinale gesuita Luis Ladaria (nominato da Francesco nel 2017 in sostituzione del cardinale Gerhard Ludwig Müller), uomo integerrimo, leale e di indubitabili capacità, e il segretario della stessa, mons. Giacomo Morandi. E’ importante perché da domenica scorsa, complici alcune frasi pronunciate dal Papa prima dell’Angelus, si susseguono indiscrezioni secondo le quali Francesco sarebbe pronto a una retromarcia rispetto al responsum. O, quantomeno, a una presa di distanza da quanto pubblicato. Ne hanno scritto due autorevoli giornalisti, vicinissimi a Santa Marta, Elisabetta Piqué e Gerard O’Connell. Secondo Piqué, corrispondente della Nación, “il Papa ha criticato il documento della congregazione che lunedì scorso ha creato grande scalpore nel mondo”. O’Connell, che scrive per America magazine, la rivista dei gesuiti statunitensi, ha fornito la stessa lettura: Francesco, all’Angelus, ha preso le distanze dalla Nota dell’ex Sant’Uffizio. Il tutto sarebbe stato confermato da “fonti anonime di rango” che preferiscono restare anonime. Austen Ivereigh, biografo del Pontefice anche lui vicino alle dinamiche di Santa Marta, ritiene che quel responsum non sarà l’ultima parola di Francesco sul tema: “La cornice e il linguaggio di quel documento non sono suoi. Qualcosa è andato storto durante il processo di approvazione e consultazione”. “Non sarei sorpreso se proprio in questo momento il Papa stesse studiando il modo per riparare il danno”, ha aggiunto, sottolineando che “per gli omosessuali cattolici sarebbe necessario ascoltare direttamente la sua posizione”. Il contesto è quello di cui davamo conto ieri: episcopati interi si sono rivoltati contro il responsum, non pochi sacerdoti assicurano che non obbediranno, vescovi prendono pubblicamente le distanze. E ora, secondo fonti molto vicine al Pontefice, i dubbi di Francesco sulla decisione presa.

