La posizione del Vaticano sulle coppie gay avvicina lo scisma

Sabato la diocesi tedesca di Limburgo ha aggiornato il logo del proprio profilo su Facebook con un bell’arcobaleno e l’hashtag #LoveIsNoSin, l’amore non è peccato. Rivolta dichiarata contro il responsum dato dalla congregazione per la Dottrina della fede sulla possibilità di benedire le coppie formate da persone dello stesso sesso. Risposta, peraltro, avallata dal Papa come messo nero su bianco nella Nota esplicativa. La provocazione di Limburgo è un pessimo segnale sul fronte dei già tesi rapporti tra la Conferenza episcopale tedesca e Roma, considerato che il vescovo di Limburgo è mons. Georg Bätzing, numero uno dei vescovi di Germania. Il vescovo di Essen, mons. Franz-Josef Overbeck, ha scritto una lettera a tutti i parroci della diocesi di Essen spiegando di essere contrario a quanto deciso dalla curia romana. Una posizione, quella del responsum, “non più accettata dal mondo di oggi” e il Vaticano “non può ignorare quel che pensano i fedeli sul tema”. In Austria, 350 sacerdoti hanno firmato un documento in cui chiariscono che continueranno a benedire le coppie omosessuali, checché ne dica Roma. Analoga ribellione è già stata annunciata dalle diocesi svizzere di Basilea e San Gallo. In Belgio si è fatta sentire la voce di mons. Johan Bonny, arcivescovo di Anversa: “Provo una vergogna indiretta per la mia Chiesa e provo soprattutto incomprensione intellettuale e morale. Vorrei chiedere scusa a tutti coloro per i quali questo responsum è doloroso e incomprensibile: coppie gay fedeli e cattoliche impegnate, genitori e nonni di coppie gay e loro figli, operatori pastorali e consiglieri di coppie gay. Il loro dolore per la Chiesa oggi è il mio”, ha scritto in un articolo sul sito diocesano. Mons. Bonny, che è stato a un passo dal diventare anni fa arcivescovo di Bruxelles, già a cavallo del doppio Sinodo sulla famiglia del 2014-2015 aveva invocato una svolta sul tema, chiedendo di “abbattere il dogma” che conferisce l’esclusività alla relazione tra uomo e donna. “Non possiamo continuare a dire che non ci sono altre forme di amore diverse dal matrimonio omosessuale. Lo stesso amore che troviamo in un uomo e una donna che vivono insieme lo troviamo in gay e lesbiche”, sosteneva il vescovo belga.

