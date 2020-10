Papa Francesco squassa (di nuovo) la vigna. La chiesa è nel caos

“Le persone omosessuali hanno il diritto di stare in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto di avere una famiglia". Il Pontefice apre alla famiglia gay in un documentario. Chiesa ormai liquida

“Le persone omosessuali hanno il diritto di stare in una famiglia. Sono figli di Dio e hanno il diritto di avere una famiglia. Nessuno dovrebbe esserne cacciato o essere infelice per questo. Quel che dobbiamo fare è una legge sulle unioni civili. Così loro sarebbero legalmente coperti. Io ho difeso questo”. E’ quanto dice il Papa al minuto 65 del documentario “Francesco” di Evgeny Afineevsky, presentato ieri alla Festa del Cinema di Roma. Poco prima, sempre nel documentario, parla Andrea Rubera padre – insieme al compagno – di tre bambini. Rubera consegnò al Pontefice una lettera in cui gli spiegò di voler crescere i figli nella fede cattolica temendo però l’accoglienza che avrebbero ricevuto in parrocchia. Pochi giorni dopo, il Papa chiamò al telefono Rubera, incoraggiandolo a portare i bambini in parrocchia, anche a costo di incontrare resistenze. Rubera si dice contento della scelta fatta, aggiungendo che “probabilmente il Papa segue comunque la sua dottrina”.

