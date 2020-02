Roma. “Mi sento libera, ma ancora minacciata. Continuo a ricevere minacce di morte dal mio paese. Dai Talebani, tutto è possibile”. E’ la confessione che Asia Bibi, la donna cristiana chiusa per dieci anni nel braccio della morte pakistano con la falsa accusa di “blasfemia” prima di riparare in Canada nel maggio 2019, affida alle pagine di La Croix. Questa settimana Asia Bibi è a Parigi per presentare il suo libro “Enfin libre!”, dedicato “a tutti coloro che sono accusati...

