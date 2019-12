Materialità e contemporaneità. Materia e presente. Sono queste le due parole che si sono imposte prepotentemente nella memoria alla fine della lettura di I sacramenti. Segni di Dio nel mondo di Joseph Ratzinger/Benedetto XVI, raccolta di omelie edite e inedite a cura di Elio Guerriero che Cantagalli ha da poco portato in libreria. Nella premessa Guerriero sintetizza la posizione del teologo/Papa che ha costantemente lavorato per la “collaborazione tra ragione e fede”, per “l’equilibrato rapporto tra natura e grazia”. Lo...

