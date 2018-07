Roma. Il punto di non ritorno, in Nicaragua, sembrava essere stato raggiunto lo scorso 9 luglio, quando nella basilica di San Sebastián a Diriamba, a quaranta chilometri da Managua, i paramilitari sandinisti avevano picchiato il cardinale arcivescovo Leopoldo Brenes, il suo ausiliare José Silvio Báez e il nunzio Waldemar Sommertag. Domenica scorsa, le “turbas”, i gruppi che per conto del presidente Daniel Ortega spadroneggiano nel paese, hanno alzato il livello dello scontro, tentando di assassinare il vescovo di Estelí, mons....

