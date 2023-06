Produrre embrioni umani sintetici non è come bere un bicchiere d'acqua

E’ in corso a Boston il congresso della Società internazionale per la ricerca sulle cellule staminali (Isscr). Magdalena ŻZernicka-Goetz, biologa dello sviluppo polacco-britannica dell’Università di Cambridge (Regno Unito) ha comunicato che, a partire da singole cellule staminali embrionali umane (hEsc) riprogrammate, sono stati ottenuti degli “embrioni umani sintetici” (in sigla, sEmbryos) in uno stadio di sviluppo (post-gastrulazione) di poco superiore a quello corrispondente al quattordicesimo giorno dalla fertilizzazione, ma senza ricorrere alla fusione di cellula uovo e spermatozoo (fecondazione in vitro) né al trasferimento di nucleo di cellula somatica in ovocita enucleato (clonazione). I dettagli sperimentali non sono ancora pubblicati, ma un risultato analogo era già stato ottenuto sul topo e pubblicato nel 2022 dallo stesso gruppo della Zernicka-Goetz e da uno dell’Istituto Weizmann (Israele). La tecnologia utilizzata sulle staminali embrionali umane per indurre uno sviluppo embrionale è simile a quella adottata per il roditore.

