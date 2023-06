“La surrogata sarebbe un regresso per le donne e i bambini”

In Italia arriva il disegno di legge per mettere al bando la “maternità surrogata”. E una certa vulgata vuole trasformarlo in uno scontro fra laici e cattolici, progressisti e conservatori, illuminati e reazionari. Ma le voci più critiche di questa pratica arrivano proprio da alcune donne, dissidenti spesso di sinistra. “Per legge il corpo è indisponibile, i tuoi reni non puoi venderli”, dice al Foglio Marina Terragni, scrittrice e femminista critica. “Dicevamo ‘l’utero è mio e lo gestisco io’, non ‘consegniamolo al neo patriarcato mercantile’”. Parlano di surrogata “altruista” e “dono”. “Per un bambino paradossalmente essere regalato è anche peggio di essere venduto”, dice Terragni. “Se ti dicono che tua madre era povera, una ragione te la fai. Se vieni regalato, allora non vali niente”. Terragni già tre anni fa col femminismo gender critical sostenne le proposte Meloni e Carfagna. “Cos’è una donna, chiesi a Luisa Muraro? ‘Una che può mettere al mondo altri esseri umani’. Poi c’è la cancellazione della relazione materna, perché il fondamento della civiltà è il due, non l’uno dell’individuo”. “Quando andavamo in piazza non volevamo mettere su una industria per vendere i bambini”, dice al Foglio la giornalista del Corriere della Sera Monica Ricci Sargentini, spiegando che si tratta anche di un mercimonio. “Questa è commercializzazione della donna e del bambino, inquietante, dove diventa tutto prodotto fra agenzie e avvocati, una macchina dove conta solo l’acquirente. Una cosa folle, non c’è nulla di solidale, non c’è amore, anche se te lo infiocchettano così per vendertelo. La sinistra, come Filomena Gallo dell’Associazione Coscioni, come fa a pensare che sia solidarietà? Non è come ospitare a casa dei profughi siriani”.

