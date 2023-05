La sinistra e il dilemma da risolvere sulla maternità surrogata

Giorgia Meloni ed Elly Schlein nude e incinte in piazza San Babila a Milano per affrontare il tema della maternità surrogata. Sul grembo di Schlein la scritta “My uterus my choice” e su quello della Meloni “Not for rent”. Si tratta dell’opera dell’artista aleXsandro Palombo. Nelle stesse ore, l’annuncio di FdI: “Entro giugno la maternità surrogata come reato universale sarà legge”. Domani in commissione Giustizia della Camera comincerà la discussione. Mara Carfagna ed Elena Bonetti (rispettivamente di Azione e Italia viva) sono contrarie agli emendamenti della Lega che chiede di inasprire le pene per chi pratica l’utero in affitto all’estero o lo pubblicizzi, ma restano contrarie all’utero in affitto. E anche Luana Zanella, capogruppo di Verdi-Sinistra, femminista storica, critica la maternità surrogata, “perché il rischio è rompere il legame tra madre e creatura”. Di un tema simile, enorme, che porta con sé rotture antropologiche radicali, prima che etiche, si dovrebbe poter parlare. Come avviene in Spagna, ad esempio. “Come sapete, è una pratica illegale in Spagna – ha detto la ministra delle Pari opportunità Irene Montero (Podemos) –, non dimentichiamoci delle donne che ci sono dietro questi casi, vittime di una chiara discriminazione per povertà”.

