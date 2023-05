“Minori trans”, nient'altro che la normalizzazione degli stereotipi di genere

Che cos’è un minore trans? Chi difende l’esistenza di questa categoria si appella innanzitutto all’autodeterminazione del minore stesso, al suo diritto a venire riconosciuto o riconosciuta “per quello che è”. Cioè per quello che non è: sono un maschio ma mi sento una ragazza, sono femmina ma mi sento un ragazzo. Secondo l’ortodossia di quello che chiamo il “pacchetto gender” e secondo i suoi difensori LGBTQIAQetc l’autorità suprema nel definire il bisogno, la necessità di una transizione quanto più precoce è il minore stesso. Come dice Diane Ehrensaft: “I bambini sanno quello che sono”. La psicologa statunitense ritiene di poter definire “trans” anche i neonati, ad esempio le femmine che si strappano i nastrini dai capelli esprimono certamente il loro vero sesso, maschile. Mi sembra molto evidente il circolo vizioso logico impiegato per giustificare questa certezza: siccome definiamo “femminile” un’acconciatura con i nastrini, se essa viene rifiutata dobbiamo definire “maschile” la neonata o bambina o ragazza o donna che la rifiuta. E così via per tutti gli altri stereotipi di genere, che vengono confermati dal carattere agli abiti ai mestieri. La società è oggi disponibile a proporre un cambiamento di sesso ai minori che non si sentano a loro agio con gli stereotipi di genere, in Italia cominciando a bloccargli la pubertà a 16 anni con la triptorelina (un farmaco antitumore alla prostata usato off label), in Olanda (dove alcuni specialisti hanno manifestato dei ripensamenti) bloccandola a 12, dando gli ormoni del sesso opposto a 16, procedendo con la chirurgia a 18: è il modello olandese “12-16-18” (ne ho scritto su AG- About Gender). E’ una cosa davvero progressista? E, prima di tutto, è una cosa davvero sensata?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE