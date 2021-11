Istruzioni per riscrivere il ddl Zan

Gianni Cuperlo e Luigi Manconi, in un interessante intervento su Repubblica, avanzano proposte di miglioramento e precisazione della legge contro le discriminazioni e le violenze nei confronti di omosessuali e transessuali che è stata congelata per sei mesi dal voto del Senato. Si può discutere se sia più opportuno ripartire dal testo presentato da Alessandro Zan, che non potrà essere discusso prima della prossima primavera, o se partire da un testo diverso, ma questa, per quanto rilevante, è una questione procedurale e di opportunità. Nel merito, invece, è apprezzabile l’intenzione di rafforzare gli elementi liberali della legge, emendando o trasformando quelli che invece appaiono impositivi e ideologici. Gli autori si domandano, per esempio, se non sia meglio abolire del tutto la norma che delimita la libertà di espressione, considerata “eccessivamente riduttiva rispetto alla molteplicità di espressioni in cui si può declinare la libertà di manifestazione del pensiero”.

