"Il ddl Zan è una ferita ma non rinunciamo al campo largo". Parla Irene Tinagli (Pd)

“Una sinistra matura, adulta, non può ammalarsi di pensionite”, e ancora “l’affossamento del ddl Zan è una ferita profonda. Non si è spezzato, tanto e solo, il rapporto fra il Pd e Renzi, ma fra politica e cittadini. Si deve lavorare per ricostruire”. Il Foglio intervista la vicesegretaria del Pd, Irene Tinagli. La manovra, le pensioni, il Quirinale, i rapporti tra le forze di centrosinistra, saranno gli argomenti. Cara (vice) segretaria, ieri il governo ha approvato la legge di Bilancio e tutti i partiti ne vogliono già ri-vendere un pezzo (“è mio, è mio”). Qual è il “pezzo” del suo Pd? “Un pezzo? Non abbiamo chiesto un pezzo ma proposto un approccio e il governo lo ha fatto suo. Si può riassumere così: dalle quote ai bisogni. Fondo per parità salariale, stabilizzazione dei congedi di paternità, risorse per il personale degli asili nido e poi la riforma degli ammortizzatori sociali. Non abbiamo fatto l’assalto alla diligenza. Abbiamo fatto un’altra cosa. Abbiamo fatto questo”. Il governo ha rifinanziato il Rdc con l’aggiunta di un miliardo di euro e grazie alla telefonata (dice lui) di Giuseppe Conte. E invece come cambia questo Rdc? “Cambia seguendo l’impostazione che avevamo auspicato: non l’abolizione secca ma una revisione di criteri per prevenire gli abusi e renderlo, si spera, più efficace. Il Rdc cambia con controlli ex ante, miglior utilizzo delle banche dati, paletti più stringenti”.

