L’illusione della Cei sul suicidio assistito

Avvenire, il quotidiano della Conferenza episcopale, ha pubblicato una pagina dedicata all’imminente sentenza della Consulta che, come ha annunciato, abolirà la punibilità del reato di aiuto al suicidio se il Parlamento non delibererà in merito entro il prossimo 24 settembre. Lo spazio più rilevante viene dato a Graziano Delrio, che si dice “totalmente impegnato, personalmente e come capogruppo del Partito democratico, perché il Parlamento sia centrale e legiferi, senza lasciare alla Corte le decisioni sull’aiuto al suicidio”. [articlepreview id="273571"...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.