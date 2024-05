Siamo tutti un po' dinosauri

Ecco perchè a scuola si studiano argomenti apparentemente inutili (con buona pace del ministro Valditara)

Buonasera, sono un dinosauro e, ovviamente, voglio venire studiato. In quanto dinosauro, benché estinto, mi sento direttamente chiamato in causa tanto dall’intemerata del ministro dell’Istruzione (il quale si è chiesto a cosa serva studiare i dinosauri) quanto dalla risposta degli opinionisti: costoro, pur di contestare il ministro, hanno rivelato che l’Italia è una nazione di paleontologi, dichiarando che studiare i dinosauri è bello, studiare i dinosauri è fondamentale, bisognerebbe studiare soltanto i dinosauri, #siamotuttidinosauri.

Tale reazione pavloviana non può che farmi piacere, ma, appunto, solo perché sono un dinosauro: se fossi un minerale, vorrei che si studiassero i minerali; se fossi un mosaico, vorrei che si studiassero i mosaici; se fossi un campo lasciato a maggese, vorrei che si studiassero i campi lasciati a maggese. E sono tutte cose che a scuola si studiano già, come noi dinosauri, solo che nessuno se ne domanda il perché: non “a che serve”, ma “per quale motivo”, perché ci siamo seduti sui banchi ad ascoltare chi ci parla di minerali, di mosaici, di maggese. O di dinosauri. A questa domanda non si trova risposta, se non che è stato insegnato agli attuali insegnanti e così è stato insegnato ai loro insegnanti da altri insegnanti ancora, e così via. A dare avvio alla catena dev’essere stato uno di noi. Forse vale la pena di studiarci per questo.