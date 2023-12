L'università delle mezze calzette

Alcuni studenti della Bicocca hanno trovato la loro vocazione: l’uncinetto. Un'attività che un tempo si citava per pungolare gli imbelli e adesso è vista come un modello per abbattere le barriere

Alcuni studenti della Bicocca hanno trovato la loro vocazione: l’uncinetto. Perciò hanno ottenuto dall’ateneo un’aula in cui riunirsi a sferruzzare per tre ore ogni settimana, forti di ricerche scientifiche che dimostrano (c’è sempre una ricerca scientifica che dimostra qualsiasi cosa) come lavorare a maglia sia non solo rilassante ma anche benefico in termini di concentrazione e positività. In quest’aula dedicata, leggo, vengono infatti meno le distinzioni fra docenti e alunni, quindi sono bandite l’ansia da prestazione e la competitività che caratterizzano i luoghi di alta formazione.

È indicativo che, un tempo, per pungolare un imbelle si diceva che poteva restare a casa a fare la calzetta. Ora, invece, ci siamo evoluti: per fare la calzetta si può andare all’università.