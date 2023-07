Così la destra italiana è diventata una parasinistra

Il caso della battaglia contro le carriere alias nelle scuole. Forse perché ormai irrimediabilmente populista, le destra ha perso ogni elemento aristocratico e si è gettata mani e piedi nell’agone adolescenziale della definizione dell’identità

Pare che, con una frettolosa retromarcia, la sezione lombarda di Fratelli d’Italia abbia deciso di ritirare la mozione per chiedere alla Regione la sospensiva delle carriere alias nelle scuole, il dispositivo insomma che consente agli studenti che si identifichino in un altro genere di venire chiamati con un nome più consono alle apparenze. Meglio così, ma resta il fatto che la ritrattazione sarà episodica e presto o tardi sorgerà altrove (dicono già in Comune a Milano) qualche altro sedicente conservatore che vorrà stabilire come debbano chiamarsi o vestirsi le persone.

Forse perché ormai irrimediabilmente populista – tanto quanto il volgo grillino o il nuovo Pd che balla a tutti i gay pride pur di non parlare dell’Ucraina – la destra italiana è diventata una parasinistra: ha perso ogni elemento aristocratico e si è gettata mani e piedi nell’agone adolescenziale della definizione dell’identità, individuale e collettiva. Che propugni idee apparentemente opposte non conta; l’ossessione è identica.

Una destra aristocratica dovrebbe seguire e lasciar seguire l’aureo principio never explain, never complain. Una destra sedicente libertaria dovrebbe lasciare che gli individui decidano per conto proprio come meglio vivere, senza che lo stato si immischi. Una destra sedicente propugnatrice dell’ordine dovrebbe ritenere ridicolo che un energumeno di diciott’anni venga chiamato Angelica dai prof, o che sul registro una biondina diafana risulti Igor. Una destra sedicente religiosa dovrebbe sapere che le questioni sessuali sono state definite adiaphora, cioè indifferenti, da San Paolo, mica da Vladimir Luxuria. Una destra sedicente destra dovrebbe pensare ad altro.