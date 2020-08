L'ultimo rifugio del nostro egoismo

Leggo su Panorama che esiste Dream, un’app che ogni mattina ti domanda cos’hai sognato e, presumo, non ti lascia in pace fino a che non hai risposto. È un modo per sognare di più, in effetti. Già Freud notava che, quando si appuntano i propri sogni per analizzarli o farli analizzare, al risveglio si tende a ricordarsene molti di più che in condizioni abituali; e il grande scrittore sottovalutato Luigi Malerba nel 1978 tenne un diario quotidiano dei sogni, su un quadernino, notando che dopo le iniziali reticenze l’inconscio sembrava predisporsi a imbastire sogni più sofisticati e significativi, come se facendo i compiti ogni notte volesse rimediare una bella figura.

Sognare è bellissimo, avventuroso ed eccitante, oltre che utile all’autostima poiché si scopre di essere, senza saperlo, più bravi o più originali di fior di sceneggiatori. Ma sognare perché ce lo chiede un’app? Magari a giovamento di un database che consenta di monitorare le fluttuazioni dell’attività onirica mondiale in base alle mutate condizioni socioeconomiche? Quello sì che sarebbe un incubo; temo si finirebbe per sognare di essere spiati da una masnada di volenterosi robot moralisti. I sogni fatti a pubblico beneficio diventerebbero noiosi ed edificanti, sottraendoci l’ultimo rifugio in cui possiamo davvero permetterci di essere egoisti.