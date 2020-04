Futilità dell’esibizionismo sacrilego. Ci sono questi due giovanotti di Porto di Legnago, provincia di Verona, che si sono messi a correre nei pressi di un santuario indossando soltanto un calzino ciascuno, vi lascio intuire dove. I carabinieri li hanno multati perché erano usciti di casa senza comprovato motivo. Li hanno deferiti inoltre alla procura per atti osceni, stante il nudismo pomeridiano, e nel filmato acquisito dall’Arma – riportano le cronache – pare spicchi una bestemmia espressamente rivolta alla chiesa. Un bel miscuglio di esibizionismo, sacrilegio e futilità, appunto. Più o meno contemporaneamente, a Gallignano in provincia di Cremona, altri carabinieri interrompevano una Messa (sacrilegio) con il motivo che erano presenti quattordici persone su trecentocinquanta metri quadri, ciascuna quindi con venticinque metri quadri a disposizione (futilità), il tutto in diretta Facebook quando invece sarebbe bastato attendere la fine della celebrazione e multare tutti sul sagrato. A riprova che, per essere esibizionisti, non è necessario indossare un calzino, alle volte può bastare una divisa.

Guardate questo video: credo che si stia esagerando.

O sbaglio? pic.twitter.com/lg8fCOR3Cw — Lorenzo Fontana (@Fontana3Lorenzo) April 21, 2020