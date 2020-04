La logica è un meccanismo perfetto ma non tutti sono in grado di capirlo; la logica funziona sempre e noi invece no. Accurati studi, ad esempio, hanno dimostrato che gli uomini riescono tutti a capire il modus ponens mentre moltissimi fanno fatica a capire il modus tollens, nonostante che siano parimenti validi in modo infallibile.

Il mouds ponens è questo: se piove, l’asfalto è bagnato; infatti osservo che piove, quindi deduco che l’asfalto sarà bagnato.

Il modus tollens invece è questo: se piove, l’asfalto è bagnato; però osservo che l’asfalto non è bagnato, quindi posso dedurre che non piove.

Facciamo un altro esempio: “Libera Chiesa in libero Stato”.

In termini logici, sarebbe: se è libero lo Stato, allora è libera la Chiesa; osservo che lo Stato è libero, quindi deduco che anche la Chiesa sarà libera. Questo è il modus ponens e lo capiscono tutti.

Oppure: se è libero lo Stato, allora è libera la Chiesa; osservo però che al momento la Chiesa non è libera neanche di celebrare una messettina, quindi posso dedurre che lo Stato si sta approfittando del fatto che il modus tollens non lo capisce quasi nessuno.