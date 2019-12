Metodi semplici per peggiorare problemi complessi

Il rapporto che c'è fra i cittadini e la politica è lo stesso che c'è fra i mazzi di fiori e le buche. Ieri i residenti di Corte Madama, sotto Cremona, hanno avuto la brillante idea di segnalare la presenza di buche nel manto stradale infilandoci delle ben più visibili, e amene, composizioni floreali. In realtà i cittadini di Corte Madama non brillano per originalità: spulciando negli archivi, si scopre che la medesima iniziativa era già stata intrapresa dagli abitanti di Collefiorito, presso Perugia, di Fasano, di Aprilia e del quartiere Appio Tuscolano a Roma. Pare inoltre che la mente originaria che ha partorito lo stratagemma risieda all'estero, da qualche parte in Galizia.

Il problema, tuttavia, è che mazzi o vasi di fiori che sporgono dall'asfalto possono essere più pericolosi delle buche stesse, quindi i vari comuni citati hanno dovuto intervenire per rimuoverli. Così, lì dove un tempo c'era una buca che costituiva un pericolo di per sé, ora c'è una buca uguale identica che però testimonia lo scampato pericolo di incocciare nei fiori. Metafora del fatto che, lì dove un tempo c'erano i guai causati dai politici di professione, oggi quegli stessi guai sono da considerarsi la benefica soluzione ai guai peggiori causati dall'intervento dei cittadini e dall'eccesso di zelo della democrazia diretta.