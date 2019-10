In Umbria è andato forte il Partito delle Buone Maniere

Sarà pur vero che l’Umbria è un territorio troppo piccolo per fornire indicazioni nazionali e la porzione di elettori chiamata a pronunciarsi una fetta in fin dei conti trascurabile; ma un elemento sorprendente di queste elezioni non può essere ignorato. Parlo del risultato del Partito delle Buone Maniere, che ha preso lo 0,1% pari a 461 voti: mica pochi, considerato che sulla scheda il candidato governatore risultava tale Dr Seduction. In Umbria ci sono dunque all’incirca cinquecento persone che appoggiano un programma portato avanti a colpi di baciamano e imperniato su due capisaldi: il ritorno del corteggiamento e la diffusione di strisce pedonali portatili che i passanti possano srotolare negli attraversamenti ardimentosi. Vuol dire che una persona su mille, nell’Ohio d’Italia, è disposta a votare passando sopra all’evenienza che questo Dr Seduction abbia come principale vanto un filmato hard con una suora, disponibile online (in quanto alfiere delle Buone Maniere, ha galantemente rivelato che lo ha postato lei). Lo 0,1%, un elettore su mille, cinquecento persone che potrebbero essere attorno a voi in quest’istante, senza che le abbiate mai credute capaci di analisi politiche talmente surreali o patafisiche. Ecco, ampliate un po’ il discorso e vi spiegate anche il risultato di partiti con percentuali molto, molto più alte.