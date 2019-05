Un gatto è un gatto, anche se lo chiami in inglese

I giornali hanno già iniziato a chiamarlo Black Cat Museum, il museo che verrà inaugurato il 17 novembre a Napoli dall’Associazione Italiana Difesa Animali e Ambiente; forse per imitare l’omonimo museo che si trova nella regione indiana di Sikkim, sull’Himalaya, dedicato a una divisione militare che sullo stemma reca proprio l’animale in questione. L’obiettivo dell’Aidaa è più, come dire, apotropaico: confutare temerariamente la credenza secondo cui i gatti neri menano gramo, anzi dimostrare che “i nostri amici dal mantello scuro siano addirittura portatori di amore e buona sorte per gli umani”. Sarà; in fin dei conti la principale caratteristica del gatto nero consiste nel trattarsi di un felino, nella fattispecie un gatto, dotato di un colore, nella fattispecie il nero: vedremo come riusciranno a imbastire un intero museo attorno a questo truismo. Per ora è evidente che, per combattere una superstizione insensata, il progetto del Black Cat Museum stia dando adito a un’altra superstizione: la credenza popolare secondo cui chiamare le cose in inglese le rende più interessanti.