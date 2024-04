I professoroni della Normale che non osano pronunciarsi sui carnefici di Teheran

Colta l'occasione al volo, gli accademici pisani preferiscono richiedere l'interruzione delle relazioni scientifiche con gli scienziati delle università ebraiche

I carnefici operativi dei carnefici ideologici che comandano a Teheran possono essere chiamati in vari modi. Se iniziano e concludono il loro simposio compilando la lista degli omosessuali devianti, delle lesbiche deviate, degli eterocornificanti, delle eterocornificate, delle ragazze col rock incorporato, o anche solo una mezza mania per lo swing; o che vengono riconosciuti dopo aver appena torturato l’universitaria senza straccetto sul capino, lo studente che ha osato protestare, o il genitore che lo difende, eccetera, allora i suddetti carnefici restano anonimi, non vengono denunciati, né indicati a dito con nome e cognome da nessuna vigilanza civile dell’occidente.

Invece, se i carnefici di Teheran vengono individuati e colpiti da chi in occidente quel poco ancora vigila, allorché alle vittime già dette vogliono aggiungere pure gli ebrei in quanto ebrei, ecco allora i professoroni della Normale di Pisa i quali, salvo smentire di averlo preteso, genere Lollobrigida, pretenderebbero l’interruzione delle relazioni scientifiche con gli scienziati delle università ebraiche. Ma il massimo, per quei figli di puttana della Normale, è che non vedano quanto anormale abbiano fatto diventare la loro mamma.