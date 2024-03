È nato un nuovo, geniale, inflessibile leader

E' Roberto Speranza, dopo le sue dichiarazioni che spiegano il motivo della sua non candidatura in Basilicata

Sia ringraziato il cielo. Nel momento in cui l’onorevole ed ex ministro Roberto Speranza ha accettato di far sapere all’opinione pubblica: “I No Vax mi minacciano ancora, per questo non mi sono candidato in Basilicata”, ebbene, in quello stesso fortunato istante la sinistra italiana ha compreso che la propria decennale attraversata del deserto era alfine terminata. Il suo nuovo, geniale, inflessibile leader, era stato forgiato.