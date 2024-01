Ecco che spuntono i grafomani con la solita mediocrità di sempre

Su qualsiasi argomento, non mancano mai l'appuntamento. Capaci di sventagliare tutto e il contrario di tutto

So da solo di scrivere scemenze e non servono rampogne, utili solo per indurmi al suicidio. Il fatto è questo: che una volta ogni due o tre mesi qualcosa di meno noioso verrebbe pure a me. Epperò. Epperò, esistono tra i trenta e i quaranta milioni di maniaci sui social i quali, passata la giornata a smarronare la qualunque, tornano a casa per rompere i coglioni, scrivendo in tempo reale la stessa robetta mediocre, poco poco passabile, che al sottoscritto pubblicheranno solo il giorno dopo. Per cui, ciccia. Rischi pure la parte di chi copia, oppure ti riduci all’ironia da superminorato che già avete a disposizione 350 giorni l’anno. Benissimo. Ieri Sinner, per dire, due set da tirolese, uno da apolide, gli ultimi due da romagnolo in purezza; di nuovo Papa Ciccio, che ormai sembra parlare sul serio ai buoi e agli asini di Betlemme; e l’Unrwa, c’era, con 13 mila operatori a Gaza, dicasi 13 mila, in maggioranza direi svedesi, addirittura 12 dei quali individuati (forse) come delinquenti. Niente di entusiasmante, sia chiaro. Ma non ti spuntano lo stesso due milioni di grafomani? Emancipati alla Vauro? Capaci di sventagliare tutto e il contrario di tutto per ridurre alla fame proprio me? Vadano a cacare, vadano. Oggi, sciopero.