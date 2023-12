Mentre nessuno parla più di Saviano, la camorra è arrivata in Islanda

La criminalità organizzata si espande e ora il povero dottor Gratteri è costretto a percorrere la Mergellina-Reykjavik in macchina ogni lunedì

Ma vi siete accorti ? O tocca solo e sempre ai soliti? Avete fatto caso che nessuno da un mesetto s’interessa più a Saviano, si va avanti lo stesso come papi e intanto però, quatta quatta, la camorra si è espansa fino a Reykjavik? Vi siete accorti che il dottor Gratteri, per aprire un fascicolo internazionale all’altezza del nuovo rango, tutti i lunedì si fionda in macchina da Mergellina fino all’ultimo promontorio dell’Islanda? E nemmeno fa in tempo ad arrivargli al naso un pur vaghissimo odore di Secondigliano che l’ex eroe delle nevi d’Aspromonte ficca le ciaspole, si scapicolla sul ghiacciaio e ruzzola come un broccolo da un’aurora boreale all’altra?