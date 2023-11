Vivere fuori dal tempo e dall'Occidente

Un mese di guerra, un episodio antisemita al giorno. E io che faccio, non seguo la massa?

Vivo ormai fuori dal tempo, oserei dire perfino dall’occidente. Altre ventiquattr’ore sono trascorse e non ho ancora insultato un ebreo, consapevole come sono che, nei tempi dove infine la verità viene fuori, maggiormente apprezzato ancora sarebbe stato segarlo. Per di più, e molto peggio, non ho combinato niente di buono per salvare le api.

