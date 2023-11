Milioni di compagni generosi che da una vita gridano pace, che hanno saputo offrire loro stessi e il loro petto alla lotta contro l’imperialismo in mille cortei, centomila slogan, l’arcobaleno come bandiera, l’amore, la libertà, i fiori nei cannoni, e Nixon boia, e pure Blair, e fuori l’Italia dalla Nato, e fuori la Nato dall’Italia. Senza cavare un ragno dal buco. In compenso riavremo Trump. Il platinato di nuovo lassù in cima. Magnifico. Alla faccia dei fraticelli dei conventi o di quelli più o meno schierati con Hamas, alla faccia dell’Anpi e dell’Arci, del comitato registi democratici, degli studenti di Oxford, di Yale, o degli antisemiti con la mascherina: grazie soltanto a Bannon e ai nazisti dell’Illinois, sarà il compagno Trump a raggiungere e superare l’obiettivo più insperato e tanto caro a milioni di veramente buoni: la Nato fuori dalla Nato. Olé.

