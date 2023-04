Di istituti agrari pontini e italyani (con o senza ypsilon)

Dove si colloca, capacissima Mleoni, capace di andare a Vinitaly, non Italia, Italy, e se l’onorevole Rampelli lo sa la multa?

E’ pur vero che questo sarebbe il giorno da dedicare a Renzi, il quale se ne parte per le vacanze nel giorno stesso in cui Calenda, in Friuli, prende due dosi di vaccino dai No vax. Sono roba talmente forte, i Terzi poli, che nemmeno Ugo La Malfa con quelle sue energetiche buste fossili. La Meloni, però? La superleader finianamente capace di bacchettare La Russa per i naziconcerti di via Rasella? Di deglutire i passaggi obbligati dell’antisovranismo? Di andare a Vinitaly, non Italia, Italy, e se l’onorevole Rampelli lo sa la multa? Di auspicare licei “made in Italy”, dicasi “made”, e con l’ammenda si balza subito a 100 mila? Di scolpire infine nel granito, per i giovani scolari italyani con o senza ypsilon: “L’istituto Agrario, questo è il vero liceo. Perché non c’è niente di più profondamente legato alla nostra cultura dell’agrario”? Dove opportunamente si distanzia, capacissima Meloni, dal Dante Alighieri fascista classico? Ma omettendo di specificare: “Agrario pontino”? Se no pare fascia pure lei?