Utilità della destra per bene, che vuole in galera madri e piccoli

“Nessuna delle creature di Dio può essere considerata disprezzabile per la sua natura. La mosca più meschina, il più povero insetto ha una sua utilità e virtù”: Mary Astell, scrittrice e filosofa britannica, morì a Londra nel 1731. Giovanni Floris, Corrado Formigli, Massimo Giletti e Mario Giordano sarebbero nati due secoli dopo. Quelli della Destra per bene, umana e garantista, che vogliono oggi in galera madri e piccoli “in caso di recidiva”, nacquero a loro volta nei giorni di Giordano, eppure sembrano insetti senza utilità e virtù già da prima che lady Astell nascesse.