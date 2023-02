Per una mummia che arriva, un'altra parte

Roma eterna, Roma immutabile. Ramses II, il “faraone immortale” dell’antico Egitto, è stato ricreato nei minimi particolari e utilizzando tutti i materiali eco-compatibili nell’Università La Sapienza. Starà quindi per sempre a Roma, il grande Ramses. Per una mummia sfiorita che arriva, ovviamente, un’altra più frescona se ne parte. Praticata la politica coi risultati concreti testé apprezzati in Italia, allora, ecco che Enrico Letta II, bendato da capo a piedi, torna a insegnare a Paris.