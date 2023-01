I nostri tre angeli custodi

Corrado Augias, Ezio Mauro, Marco Damilano. Per fortuna ci sono loro a diffondersi sull’eterno ritorno del Diavolo nella Chiesa contro l’Emerito Ratzinger

Si leggeva, tra le righe, quella sorta di comprensibile ironia. Sull’eterno ritorno del Diavolo nella Chiesa contro l’Emerito Ratzinger, si è diffuso con ampiezza Corrado Augias. Sul Diavolo, il quale in Vaticano avrebbe agito contro Benedetto XVI, ha speso il meglio della sua logica severa e dell’ironica intenzione Ezio Mauro. Mi dicono, non l’ho visto, che anche Marco Damilano in tivù abbia trovato, senza esporsi in prima persona poiché chi è molto furbo furbetto sempre resta, che perfino ’sto Damilano abbia trovato il modo di suggerire una risata attraverso le parole del fondatore della comunità di Bose, Enzo Bianchi. Trascurando perciò quest’ultimo, il quale già ha il suo bel da fare con il Papa in carica, per un verso, e avendo dall’altro Gad Lerner come amico portasfiga, noi peccatori impenitenti ringraziamo il cielo di averci inviato, a finta protezione contro il Diavolo, tre angeli custodi talmente broccoli.