Piccolo manifesto per una sinistra vanesia

Nessuno pretende un miracolo, figuriamoci un massimalismo che ritrovi sé stesso

Non si pretende una sinistra con l’ubi consistam fresco di fabbrica, la dottrina nuova, una Littizzetto meno usurata, minor passione per tutti gli Abu Mazen o le Hamas di questo mondo, ma tanto meno che ripudi la passione per l’icona di Che Guevara, scoprendone quantunque, e finalmente, il generoso coté da prepotente autoritario. Oltreché da frescone quel non poco. Proprio nessuno pretende un tale miracolo. Basterebbe una sinistra, nel corso del 2023, che non se la tirasse da Gramsci col Grillo degli altri.