L'ha fatto! Il Papa conferma che dell'Iran gli interessa poco

Alleluia, l’ha fatto, l’ha fatto! Dopo mesi di silenzio assoluto davanti a centinaia di ragazze e ragazzi uccisi, torturati, perseguitati e messi a morte dagli ayatollah di Teheran, Sua Santità Francesco ha nominato l’Iran durante il messaggio natalizio Urbi et Orbi all’interno di una velocissima citazione che comprendeva “Siria, Libano, Myanmar, Iran, Yemen, Haiti e Africa: tacciano le armi”. Cioè: il Papa ha confermato Urbi et Orbi che non intende dedicare nessuna particolare attenzione alla questione iraniana. Non intende polemizzare col potere sciita, di qualsiasi orrore esso si macchi. Ricordiamo ancora come Francesco comprese il massacro dei giornalisti di Charlie Hebdo: “Se uno offende mia madre gli do un pugno”. Avrà i suoi motivi. Sia per mostrare in ogni occasione la propria ostilità all’occidente, sia per onorare i tagliagole quasi atomici del Medioriente mentre tratta nemmeno da figliastri i giovani che, contro i tagliagole, si battono da eroi. E’ la politica molto alta concepita da Ciccio, pretino piuttosto basso.