Stia tranquilla Meloni con il Cav., c'è il precedente Renzi

Strano, però. A me sembrava di ricordare che in un’altra occasione, e anche quella volta si trattava dell’umiliazione subita da parte di un giovane leader assai promettente, Berlusconi incassò lo sberleffo senza fare una piega e nessuno ebbe a subirne danno. Nazarello, Nazarino, Nazarone o Nazareno, si chiamava all’incirca quell’altro episodio. E allora come oggi il silenzio che ne seguì fu tombale. Utilissimo agli sviluppi successivi della politica in generale e ai percorsi trionfali del giocherellone protagonista dell’imperiosa quisquilia. Stia dunque tranquilla la signora Meloni, riguardo al futuro. E tenga per certo che Berlusconi ha un carattere d’oro, attento sempre nel mettere all’ultimo posto il proprio orgoglio. Il quale, con gli anni, tende tra l’altro ad addolcirsi. Credo.