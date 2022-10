Ruby giraffina

Karima El Mahroug ha dichiarato in aula per bocca del suo avvocato: “Mai fatto sesso con Berlusconi”. Che è la pura e semplice verità. Peggio ovviamente per lei, fidatevi



Alla ripresa del Ruby ter, Karima El Mahroug ha dichiarato in aula per bocca del suo avvocato: “Mai fatto sesso con Berlusconi”. Che è la pura e semplice verità. Peggio ovviamente per lei, fidatevi di uno cui una sola volta quel benediddio capitò. Comunque così è andata. Ma mica torneremo daccapo un’altra volta, vero? Mica arriveranno a sostenere, quei pm di Milano, che, nel bailamme gambe all’aria di una cenetta, l’Amor nostro avrebbe confuso quell’ippopotamo di zio Hosni con Ruby la giraffina, vero?