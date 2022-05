La presidenza del Consiglio chiede i danni al Cav. Mica pizza e fichi

Dieci milioni di danni, in conclusione del processo Ruby ter: “Per il discredito planetario causato dal valore ineguagliabile della sua vicenda a livello mondiale e per le battute sul Bunga bunga arrivate a ogni latitudine”

La presidenza del Consiglio ha voluto chiedere 10,5 milioni di danni a Berlusconi, in conclusione del processo Ruby ter: “Per il discredito planetario causato dal valore ineguagliabile della sua vicenda a livello mondiale e per le battute sul Bunga bunga arrivate a ogni latitudine”. Sorprendente richiesta, ma forse con un suo perché. Un’unica condizione. Al primo ex comunista che finirà sotto processo, Palazzo Chigi e l’Europa dovranno chiedere un risarcimento di 500 milioni di miliardi di euri: “Il discredito planetario causato dall’ineguagliabile vicenda sua e dei suoi compari, conosciuta a livello mondiale, nonché dalle sue grottesche parole d’ordine arrivate a ogni latitudine, ci è costato una minchiatella come la Nato, mica pizza e fichi”.